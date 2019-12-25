БЛА "Охотник" и Су-57 смогут взаимодействовать в рамках концепции сетецентрических войн

В ОАК объяснили назначение двух средств боевой авиации России.

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" и истребитель пятого поколения Су-57 смогут взаимодействовать в рамках концепции сетецентрических войн. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в государственную корпорацию "Ростех". Специалисты уточнили, что в рамках развития сценариев использования боевой авиации военные рассматривают несколько концепций применения пары дрон плюс самолет. Их задачи будут установлены в зависимости от условий и операций.

При совместном применении беспилотные летательные аппараты будут решать полный спектр задач, работая по воздушным и наземным целям под командой ведущего пилотируемого аппарата в рамках сетецентрического взаимодействия. пресс-служба ОАК

Напомним, что истребитель пятого поколения Су-57 необходим армии для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Борт способен лететь на сверхзвуковой скорости. Он обладает внутрифюзеляжным оружием, оснащен радиопоглощающей технологией "стелс".

Источники рассказали, чем будет отличаться второй С-70 "Охотник".

Фото: Минобороны России