Индонезия извинилась перед Нигерией.

Азиатский чиновник попытался придушить чернокожего дипломата в автомобиле. Об этом рассказали журналисты из BBC. По данным источника, представители иммиграционной службы Индонезии атаковали дипломата из Нигерии. Ситуация вызвала международный скандал. В настоящее время чиновники из Абуджи требуют, чтобы в Джакарте наказали виновных. Они угрожают пересмотреть сотрудничество.

Доказательства нападения попал на запись камеры. Ролик распространился в Twitter. На кадрах видно, что неизвестные атакуют представителя консульства Абдулрахмана Ибрагима.

Я не могу дышать...Моя шея, моя шея крик дипломата

В настоящее время причины поступка не объяснены. Индонезия принесла официальные извинения из-за произошедшего Нигерии. Однако глава МИД африканского государства Джеффри Оньяма полагает, что следует ввести санкции против Джакарты.

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Видео: Youtube/The Eagle Online