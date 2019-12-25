Азербайджанец избил и жестко изнасиловал 27-летнюю девушку в Петербурге

Потерпевшая обратилась к медикам с многочисленными ушибами и ссадинами.

Вечером 13 февраля в вагоне электропоезда "Ласточка", следовавшего из Москвы в Петербург, задержали 42-летнего гражданина Азербайджана, подозреваемого в изнасиловании 27-летней петербурженки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 4 февраля в 19:00 в квартире дома №9 на Казанской улице. Мужчина избил свою жертву, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В результате девушке потребовалась помощь медиков. Она обратилась в поликлинику №37 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом шейного отдела позвоночника, ссадиной половых губ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали, что в Петербурге женщина заявила на мужа, которого подозревает в изнасиловании своей дочери.

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