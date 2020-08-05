В Баку объявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня за сутки 36 раз.

Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства днем 5 августа. Чиновники рассказали, что за последние сутки вооруженные силы Еревана использовали крупнокалиберные пулеметы 36 раз. Минобороны страны обвинило соседнее государство в нарушении режима прекращения огня

Военные заметили, что обстрелу подверглись азербайджанские позиции в Гедабекском районе, а также на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Напомним, что с 12 июля Баку и Ереван заявили о возобновлении боестолкновений на приграничных территориях. Оба государства обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов. Из-за конфликта погибло около 20 человек.

В Азербайджане появился Т-90С под флагом Турции.

Видео: YouTube / Al Jazeera English