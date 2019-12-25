Экс-премьер Украины объяснил, в каком случае у Киева будет будущее.

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам. С такой речью политик выступил во время эфира на телеканале NewsOne. Специалист уверен, что подобные мысли приходят в голову только недалеким людям.

Есть хорошая пословица на этот счет: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется". Никуда она не распадется. Николай Азаров,экс-премьер Украины

Гость программы дал совет киевскому режиму думать о том, как не "распаться самим". Он уверен, что Украина может развиваться только в связи с РФ, а при антироссийских настроениях у страны не будет будущего. Азаров считает, что на Западе и в ЕС Украина не нужна. Эксперт напомнил, что конфликт между Киевом и Москвой произошел из-за государственного переворота, а также прихода к власти руководства, которое делает из страны плацдарм атаки на РФ.

Азаров: война РФ и Украины продлилась бы не больше недели.

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