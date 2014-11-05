Авторы игры Tales of Arise показали новый трейлер

Релиз состоится 9 сентября 2021 года.

Издательство Bandai Namco опубликовало новый ролик ролевой игры Tales of Arise. Он опубликован на официальном Youtube-канале японской компании.

Трейлер разработчики решили посвятить духу приключения и тому, что ждет игроков в будущей игре кроме сражений. Отмечается, что сюжет строится вокруг противостояния двух планет - Дана и Рина. Население второй на протяжении нескольких веков занимались грабежом и пленением людей планеты Дана.

Помимо сражений игроки смогут заниматься рыболовством, фермерством и готовкой на костре. Кроме того, персонажи смогут общаться и дружить со своими соратниками.

Релиз Tales of Arise состоится 9 сентября текущего года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.

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Видео: Youtube/BANDAI NAMCO Entertainment Europe