Авторы фильма "Тайна печати дракона" массово увольняют сотрудников

Продюсеры "Русской фильм группы" обвинили в неудачах актёров

В четверг, 10 октября, стало известно, что продюсеры фильма "Тайна печати дракона" массово сокращают сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

По данным инсайдеров, увольнения коснулись тех, кто работал над фильмом. Причина- провал в прокате.

Напомним, что за три недели показов картина Олега Степченко с участием Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана собрала всего 316 млн рублей вместо ожидаемых 2 млрд рублей. При этом на фильм потратили 50 млн долларов. Отметим, что 200 млн рублей выделил Фонд кино.

Кроме того, российская кинокомпания "Русская Фильм Группа" (РФГ) требует взыскать с китайской China Film Group и актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера долг в размере 216,6 млн рублей. Иск в Арбитражный суд Москвы подал конкурсный управляющий корпорации Кирилл Бодров.

Ранее мы сообщали о том, что вышел русскоязычный трейлер фильма "Аэронавты" с Эдди Редмэйном.

Видео:YouTube / Кинокомпания "СТВ"