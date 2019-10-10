Вышел русскоязычный трейлер фильма "Аэронавты" с Эдди Редмэйном

Фильм расскажет о необычном эксперименте английского метеоролога и аэронавта Джеймса Глейшера.

В сети появился дублированный трейлер биографического триллера "Аэронавты" с Эдди Редмэйном и Фелисити Джонс в главных ролях. Премьера картины запланирована на 8 сентября 2019.



Сюжет повествует об ученом-метеорологе Джеймсе Глейшере и пилоте воздушного шара Амелии Рен. Герои объединятся, чтобы установить рекорд высоты, а также изучить погоду. После успешного старта персонажам предстоит пережить тяжелые испытания.



Отметим, что Редмэйн и Джонс уже ранее играли вместе в номинанте на "Оскар" –фильме "Вселенная Стивена Хокинга". Помимо них в картину сыграют Химеш Патель, Энн Рейд, Тим Макиннерни, Фиби Фокс, Том Кортни, Ребекка Фронт и другие. Картину снял режиссер Том Харпер.

Видео: YouTube/ IVideos