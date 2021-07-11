Авторы Final Fantasy XIV опубликовали трейлер бенчмарка Endwalker

Разработчики Final Fantasy XIV из Square Enix опубликовали трейлер бенчмарка Endwalker. Он размещен на официальном Youtube-канале игры.
Данный софт позволит игрокам понять, "потянут" ли их компьютеры будущую FF. Кроме того, в нем можно будет создать персонажа. Уточняется, что для создания доступны все расы, включая мужчин расы Viera.
Также игроков ожидает новая профессия Жнец, город Old Sharlayan, а также племя Loporrits, новые локации и другие нововведения.
Релиз самой игры Endwalker напечен на 23 ноября текущего года. Она выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC в "Стиме".
Ранее мы сообщали, что CD Projekt RED отложила выход бесплатных DLC для Cyberpunk 2077.
Видео: Youtube/FINAL FANTASY XIV
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