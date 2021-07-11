Авторы Final Fantasy XIV опубликовали трейлер бенчмарка Endwalker

Сама игра выйдет 23 ноября 2021 года.

Разработчики Final Fantasy XIV из Square Enix опубликовали трейлер бенчмарка Endwalker. Он размещен на официальном Youtube-канале игры.

Данный софт позволит игрокам понять, "потянут" ли их компьютеры будущую FF. Кроме того, в нем можно будет создать персонажа. Уточняется, что для создания доступны все расы, включая мужчин расы Viera.

Также игроков ожидает новая профессия Жнец, город Old Sharlayan, а также племя Loporrits, новые локации и другие нововведения.

Релиз самой игры Endwalker напечен на 23 ноября текущего года. Она выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC в "Стиме".

Ранее мы сообщали, что CD Projekt RED отложила выход бесплатных DLC для Cyberpunk 2077.

Видео: Youtube/FINAL FANTASY XIV