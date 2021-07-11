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Авторы Final Fantasy XIV опубликовали трейлер бенчмарка Endwalker

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Сама игра выйдет 23 ноября 2021 года.

Разработчики Final Fantasy XIV из Square Enix опубликовали трейлер бенчмарка Endwalker. Он размещен на официальном Youtube-канале игры.

Данный софт позволит игрокам понять, "потянут" ли их компьютеры будущую FF. Кроме того, в нем можно будет создать персонажа. Уточняется, что для создания доступны все расы, включая мужчин расы Viera.

Также игроков ожидает новая профессия Жнец, город Old Sharlayan, а также племя Loporrits, новые локации и другие нововведения.

Релиз самой игры Endwalker напечен на 23 ноября текущего года. Она выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC в "Стиме". 

Ранее мы сообщали, что CD Projekt RED отложила выход бесплатных DLC для Cyberpunk 2077.

Видео: Youtube/FINAL FANTASY XIV

 

Теги: endwalker, final fantasy xiv, square enix, компьютерные игры, трейлер
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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