Захарова потребовала от афганских властей принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности российских сотрудников.

Автомобиль посольства России подорвался в Кабуле на самодельном взрывном устройстве. Дипломаты получили лёгкую контузию, госпитализация им не понадобилась. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отмечается, что предварительная версия следствия говорит о том, что аодорвать плнировалось пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими, который ехал перед машиной с российскими дипломатами.

При этом в МИД РФ не исключают версию теракта против дипломатической миссии России в Афганистане.

Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова потребовала от афганских властей принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности российских сотрудников на территории страны и провести тщательное расследование инцидента.

Ранее в МИД России сравнили санкции с чрезвычайным бедствием.

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