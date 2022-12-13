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В Петербурге ищут автомобиль, на котором могла скрыться подозреваемая после взрыва на Университетской набережной
Сегодня, 10:59
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В Петербурге ищут автомобиль, на котором могла скрыться подозреваемая после взрыва на Университетской набережной

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Девушка могла скрыться на такси Volkswagen Polo.

В Северной столице объявлен в розыск автомобиль такси Volkswagen Polo, на котором подозреваемая Дарья Трепова предположительно покинула на Университетской набережной после взрыва. Об этом сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

Напомним, что Трепова подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского. Девушка объявлена в розыск. Предварительно сообщается, что она принесла на встречу с военкором коробку, в которой, как предполагается, находилось самодельное взрывное устройство.

Ранее мы сообщили о том, что уголовное дело о взрыве кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК.

Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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