В Петербурге ищут автомобиль, на котором могла скрыться подозреваемая после взрыва на Университетской набережной

Девушка могла скрыться на такси Volkswagen Polo.

В Северной столице объявлен в розыск автомобиль такси Volkswagen Polo, на котором подозреваемая Дарья Трепова предположительно покинула на Университетской набережной после взрыва. Об этом сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

Напомним, что Трепова подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского. Девушка объявлена в розыск. Предварительно сообщается, что она принесла на встречу с военкором коробку, в которой, как предполагается, находилось самодельное взрывное устройство.

Ранее мы сообщили о том, что уголовное дело о взрыве кафе в Петербурге передали в центральный аппарат СК.

Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу