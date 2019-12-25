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Автобусы-шаттлы в Петербурге за день перевезли 8 тысяч зрителей матча Россия - Бельгия
Сегодня, 14:34
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Автобусы-шаттлы в Петербурге за день перевезли 8 тысяч зрителей матча Россия - Бельгия

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Автобусы перевозили зрителей от аэропорта Пулково до площади Восстания.

Стало известно в воскресенье, 13 июня, что 8 тысяч болельщиков матча Россия-Бельгия перевезли автобусы-шаттлы в Петербурге. 

Как рассказали в  пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс", автобусы перевозили зрителей от аэропорта Пулково до площади Восстания. Перевозка основной массы фанатов завершилась в 01:00. Шаттлы продолжили работу и в ночное время.

Недавно мы писали, что в Петербурге с 14 июня ограничивают движение в центре города из-за "Алых парусов". В праздничную ночь многие центральные улицы будут перекрыты, в частности участок Невского проспекта. Подробнее с ограничениями движения можно ознакомиться здесь. 

Компания "Lux Express" возобновила автобусные рейсы между Петербургом и Таллином.

Фото: pixabay.com
 

Теги: автобус-шаттл, болельщики, евро-2020
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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