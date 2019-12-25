Автобусы-шаттлы в Петербурге за день перевезли 8 тысяч зрителей матча Россия - Бельгия

Автобусы перевозили зрителей от аэропорта Пулково до площади Восстания.

Стало известно в воскресенье, 13 июня, что 8 тысяч болельщиков матча Россия-Бельгия перевезли автобусы-шаттлы в Петербурге.

Как рассказали в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс", автобусы перевозили зрителей от аэропорта Пулково до площади Восстания. Перевозка основной массы фанатов завершилась в 01:00. Шаттлы продолжили работу и в ночное время.

Недавно мы писали, что в Петербурге с 14 июня ограничивают движение в центре города из-за "Алых парусов". В праздничную ночь многие центральные улицы будут перекрыты, в частности участок Невского проспекта. Подробнее с ограничениями движения можно ознакомиться здесь.

Компания "Lux Express" возобновила автобусные рейсы между Петербургом и Таллином.

Фото: pixabay.com

