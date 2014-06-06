Автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте, был в исправном состоянии

Транспорт стабильно работал с 2017 года.

Автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Петербурге, был в исправном состоянии. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия "Пассажиравтотранс".

В пресс-службе также отметили, что перед маршрутом автобус проверили. Кроме того, был соблюден режим его отдыха. Так, транспорт стабильно работал с 2017 года.

Более того, руководство предприятия готово оказать необходимую помощь всем пострадавшим в результате аварии. На данный момент все детали происшествия устанавливаются.

Напомним, утром 27 мая автобус попал в ДТП на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Ранее мы писали, что в Петербурге проведут внеплановую проверку общественного транспорта после ДТП на Ленинском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб