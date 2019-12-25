Австриец просит Бастрыкина разобраться в ситуации с вымогательством денег со стороны суррогатной матери

Австриец видел детей лишь раз, забрать их не удалось.

Гражданин Австрии, участвующий в программе суррогатного материнства в качестве генетического родителя, просит СК РФ расследовать дело о вымогательстве со стороны сотрудников клиники и агентства в Петербурге. Об этом "ТАСС" сообщил адвокат австрийца Игорь Трунов.

Суррогатная мать родила двух близняшек в прошлом году, после чего она отдала их органам опеки и попечительства по месту своего жительства в Сыктывкаре. До сих пор биологический отец не может получить документы детей и забрать их в Австрию. В связи с этим он обратился к Александру Бастрыкину.

Агентство, к которому обратился австриец, своих обязательств не выполнило. Более того, мать, няни и сотрудники агентства вымогают у него деньги. В общей сложности мужчина потратил уже 115 тысяч евро.

Ранее патриарх Кирилл попросил запретить услуги российских суррогатных матерей для иностранцев.

Фото: СК РФ