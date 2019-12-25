Австралия присоединилась к объявленному властями США бойкоту Олимпиады в Пекине

Скотт Моррисон рассказал, что Канберра отправит в Китай своих спортсменов, но не официальные лица.

Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине. Об этом в эфире местного телеканала рассказал глава правительства Скотт Моррисон. Чиновник объяснил журналистам, что официальная делегация Канберры не будет находиться в Китае с визитом в честь торжественной церемонии открытия зимних международных Игр. Несмотря на это, атлеты страны примут участие в соревнованиях. Как и Вашингтон, причинами такого решения, по словам спикера, стала негативная реакция на нарушения прав человека, которые происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Также Австралия приписывает Пекину вмешательства во внутренние дела своего государства.

Мы были бы очень рады обсудить с правительством Китая эти проблемы и неоднократно пытались это сделать, но китайские власти последовательно игнорировали любые возможности для этого. Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии

Руководитель кабмина объяснил, что олимпийская сборная страны будет присутствовать на Олимпиаде в Пекине. Моррисон уверен, что Австралия – это великая спортивная держава, поэтому властям следует разделять спорт и политику.

Китай пообещал США решительный ответ на дипломатический бойкот Игр-2022.

Фото: YouTube / ABC News (Australia)

