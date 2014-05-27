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Китай пообещал США решительный ответ на дипломатический бойкот Игр-2022
Сегодня, 11:17
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Китай пообещал США решительный ответ на дипломатический бойкот Игр-2022

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Чжао Лицзянь оценил слова Белого дома о нарушении прав человека в Синьцзяне.

Китай пообещал США решительный ответ на дипломатический бойкот зимних Олимпийских Игр 2022 года в Пекине. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь на регулярном брифинге с прессой оценил решение американских коллег не отправлять делегацию на торжественное открытие турнира. Спикер выразил резкий протест со стороны КНР к такой позиции Вашингтона. Страна примет ответные контрмеры, так как ранее уже сделали строгое представление Америке. По словам Лицзяня, Вашингтон заплатит за свои ошибочные действия.

США, исходя из идеологических предубеждений и основываясь на лжи и слухах, пытаются помешать проведению Олимпиады. Это лишь заставит людей увидеть злостные намерения американской стороны. Что касается геноцида, то преступления, которые в американской истории совершались против индейцев, и есть настоящий геноцид.

Чжао Лицзянь, пресс-секретарь МИД КНР

Эксперт оценил тот факт, что Вашингтон связывает указанное решение Белого дома с нарушением прав человека в Китае. В КНР полагают, что США сфабриковали ложь столетия о так называемом геноциде в Синьцзяне, которую Пекин развенчал при помощи доказательной базы.

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Фото: МИД Китая
 

Теги: бойкот, китай, мид, олимпиада в пекине, синьцзян-уйгурский автономный район, чжао лицзянь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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