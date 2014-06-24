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Еврокомиссия изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы Китая

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Кризис в отношениях двух стран отразился на легализации китайских товаров в Литве.

Исключение Литвы из таможенной системы Китая будут изучать в Еврокомиссии. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Набила Массрали.

Мы в настоящее время находимся в контакте с Вильнюсом и Пекином, чтобы выяснить ситуацию.
Набила Массрали

Кризис в отношениях между Литвой и КНР начался в ноябре, после того, как в Вильнюсе открылось представительство Тайваня. Пекин выступал против открытия офиса с таким названием и настаивал, чтобы это было представительство Тайбэя. В результате оба государства отозвали своих послов.

Помимо этого, конфликт отразился на экономике Литвы. Китай приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, приостановил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания.

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Видео: European Commission

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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