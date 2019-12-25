В КНР предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией

Власти КНР ранее выразили протест из-за открытия офиса Тайваня в Литве.

Читатели китайской ежедневной газеты "Хуаньцю шибао" предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией. На комментарии, размещенные на сайте издания, обратили внимание "РИА Новости".

Власти КНР ранее выразили протест из-за открытия офиса Тайваня в Литве. Пекин подчеркнул, что произошедшее может подорвать суверенитет и территориальную целостность КНР. Кроме того, в Китае назвали этот шаг грубым вмешательством во внутренние дела государства.

Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом, считает читатель "Хуаньцю шибао" Хэгуан Тунчэн

Литва - это бывшая республика СССР, и мы можем просто признать ее субъектом России, которая является государством-правопреемником Советского Союза, заявил пользователь сайта Ki3ZNs3l.

Этого читателя поддержал читатель китайской газеты под ником nAYlKCtT. Он дополнил это мнение, написав, что "Литва – это неотъемлемая часть РФ".

Эта муха все еще так сильно раздражает! Прихлопните уже ее!, потребовал пользователь Ван Шуофань.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем. Она выразила надежду, что американские власти поддержат Тайвань в случае конфликта с КНР. По словам Инвэнь, в настоящее время на Тайване работают несколько военных инструкторов из США которые помогают улучшить его обороноспособность.

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