Австралийских теннисистов призвали бойкотировать турниры в России

Иностранная организация сделала официальное заявление.

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) рекомендовала собственным игрокам не выступать на турнирах, организованных на российской территории. Соответствующей информацией в публичном пространстве поделились авторы новостного агентства Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление от иностранной организации.

В течение нескольких лет Tennis Australia соблюдала политику и рекомендации правительства страны в отношении России. Мы ведем постоянные переговоры с МИД Австралии, чтобы информировать игроков о возможных последствиях ведения дел в этой стране. официальное заявление

Напомним, что в 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство российской и белорусской федераций по теннису. представители двух государств отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг, а также Кубке Дэвиса. Российские и белорусские атлеты в настоящее время имеют право принимать участие в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

Напомним, что ранее австралийский спортсмен Танаси Коккинакис принял участие в международном турнире "Трофеи Северной Пальмиры". Данное мероприятие проводилось в Санкт-Петербурге.

III Всероссийские спортивные игры святого Александра Невского пройдут в Петербурге.

Фото: Piter.tv