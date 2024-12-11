III Всероссийские спортивные игры святого Александра Невского пройдут в Петербурге

Юные спортсмены посоревнуются в игре в мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы и самбо.

Сегодня в Смольном обсудили вопросы организации и проведения в Северной столице III Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского. Соревнования состоятся с 11 по 14 сентября, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Петербург рад принять у себя Игры, носящие имя небесного покровителя и заступника нашего города, Александра Невского. Благодаря ему Русь сохранила православную веру и отстояла свои земли перед лицом западной угрозы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В состязаниях примут участие дети в возрасте 11-14 лет. Они поучаствуют в играх по мини-футболу, баскетболу, самбо, настольному теннису, а также в сдаче нормативов ГТО.

Программа Игр будет составлена таким образом, чтобы у ребят осталось время для посещения музеев и духовных центров, связанных с именем святого. Мы уже начали подготовку спортивной инфраструктуры к предстоящим состязаниям. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В пресс-службе Смольного напомнили, что среди основных целей и задач Игр – популяризация занятий физкультурой, повышение уровня физической подготовки молодежи, содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, а также укрепление международных дружественных связей.

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Фото: Правительство Санкт-Петербурга