Австралиец дважды выиграл в лотерею по 16 млн долларов

Победитель заявил, что разыгрывает одни и те же числа уже около 30 лет.

Житель австралийского Мельбурна дважды выиграл в лотерею крупную сумму денег в размере 23 млн австралийских долларов (более 16,2 млн долларов США). Об этом сообщает газета Age.

Розыгрыш лотереи Oz Lotto состоялся во вторник вечером. Два выигрышных билета из трех были куплены в разных местах в пригороде Мельбурна и были зарегистрированы на одного человека. Когда представители лотереи связались с победителем, он даже не подозревал, что выиграл дважды. Оказалось, что австралиец отметил в двух билетах одни и те же числа, однако думал, что другой билет будет разыгрываться в следующей лотерее.

Победитель рассказал, что разыгрывает одни и те же числа уже на протяжении 30 лет. За это время он потратил на лотерейные билеты около 30 тысяч австралийских долларов (21,2 тысячи долларов США). Как потратить крупный выигрыш, мужчина пока не решил.

"Может, подумаю об увольнении. Потом, может быть, новый дом или отдых. Точно разделю его (выигрыш) с семьей", — признался он.

Отметим, что национальная австралийская лотерея Oz Lotto проходит в стране с 1994 года. Каждый вторник проводится розыгрыш. В 2012 году разыгрывался один из самых крупных джекпотов в истории страны. Выигрыш в размере 112 млн австралийских долларов разделили между собой четыре человека.

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