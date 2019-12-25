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Авиакомпания "Россия" запустит прямые рейсы из Петербурга в Минск
Сегодня, 16:05
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nastya960

Авиакомпания "Россия" запустит прямые рейсы из Петербурга в Минск

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Точные даты начала рейса будут известны позднее.

Авиакомпания "Россия" в ближайшее время намерена запустить прямые рейсы из Петербурга в Минск. Об этом "Интерфаксу" сообщил официальный представитель компании Сергей Стариков.

На данный момент ведутся переговоры с белорусской стороной. Точные даты объявят в ближайшее время.

Авиасообщение между Россией и Белоруссией приостановили в конце марта из-за распространения коронавируса. Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Казахстаном, Белоруссией, Южной Кореей и Киргизией.

"Белавиа" возобновит полеты в Россию с 30 сентября.

Фото: pixabay

Теги: авиакомпания, минск
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Мировые новости,

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