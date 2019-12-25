Авиакомпания "Россия" запустит прямые рейсы из Петербурга в Минск

Авиакомпания "Россия" в ближайшее время намерена запустить прямые рейсы из Петербурга в Минск. Об этом "Интерфаксу" сообщил официальный представитель компании Сергей Стариков.
На данный момент ведутся переговоры с белорусской стороной. Точные даты объявят в ближайшее время.
Авиасообщение между Россией и Белоруссией приостановили в конце марта из-за распространения коронавируса. Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Казахстаном, Белоруссией, Южной Кореей и Киргизией.
"Белавиа" возобновит полеты в Россию с 30 сентября.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все