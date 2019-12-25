Авиакомпания "Белавиа" возобновит полеты в Россию с 30 сентября. Об этом рассказали в её пресс-службе.
Рейсы в российский аэропорт Домодедово будут совершаться еженедельно каждую среду.
Об ограничениях, связанных с пандемией коронавируса, пассажирам расскажут позже. Однако уже известно, что для попадания на территорию РФ белорусам нужно будет предъявить справку об отсутствии коронавируса и декларацию об общем состоянии здоровья.
Ранее Лукашенко предложил отправить белорусских строителей на космодром "Восточный".
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все