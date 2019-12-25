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"Белавиа" возобновит полеты в Россию с 30 сентября
Сегодня, 15:03
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matveyvn

"Белавиа" возобновит полеты в Россию с 30 сентября

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Для попадания на территорию РФ белорусам нужно будет предъявить справку об отсутствии коронавируса

Авиакомпания "Белавиа" возобновит полеты в Россию с 30 сентября. Об этом рассказали в её пресс-службе.

Рейсы в российский аэропорт Домодедово будут совершаться еженедельно каждую среду.

Об ограничениях, связанных с пандемией коронавируса, пассажирам расскажут позже. Однако уже известно, что для попадания на территорию РФ белорусам нужно будет предъявить справку об отсутствии коронавируса и декларацию об общем состоянии здоровья.

Ранее Лукашенко предложил отправить белорусских строителей на космодром "Восточный".

Фото: pixabay.com

Теги: авиасообщение, белавиа, белоруссия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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