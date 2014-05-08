Техника пролетела над Дворцовой площадью, это стало заключительной частью парада.

Авиация ЗВО вернулась в места дислокации после парада Победы в Петербурге. Подробности рассказали в пресс-службе Западного военного округа 10 мая.

Так, в торжественном пролете в рамках Парада Победы в честь победы в Великой Отечественной войне приняли участие тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, вслед за которым пролетели вертолёты Ми-8, ударные Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор". После этого в небе появились транспортные самолёты Ан26, Ан-12 и Ту-134.

Завершили торжественный пролет истребители Су-35С, Су-34 и МиГ-31.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что в авиачасти Парада Победы в Петербурге приняли участие 30 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения.

Техника пролетела над Дворцовой площадью, это стало заключительной частью парада. По информации пресс-службы ЗВО, оперативно-тактическая авиация стартовала с аэродромов в Карелии, а экипажи армейской авиации — из Пушкина.

Фото: пресс-служба Западного военного округа