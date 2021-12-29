Авиация Минобороны РФ доставит россиян из Алма-Аты

Пассажиров просят не забывать действующие паспорта и компоновать личные вещи исходя из ограничения. Из-за чрезвычайной ситуации в стране, услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются.

Самолеты Минобороны РФ выполнят рейсы из Алма-Аты. Они доставят россиян на родину. Об этом сказано в сообщении посольства РФ в Казахстане, опубликованном в субботу в Facebook.

На данный момент регулярное пассажирское авиасообщение через Алматы между Казахстаном и Россией приостановлено. В воскресенье, 9 января, с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта города самолеты отправятся по маршрутам Алматы – Иваново и Алматы – Оренбург. Сбор пассажиров назначен в 14:00 по местному времени (11:00 мск). В сообщении посольства сказано, что трансфер до аэропорта осуществляется своими силами. Пассажиров просят не забывать действующие паспорта и компоновать личные вещи исходя из ограничения. Из-за чрезвычайной ситуации в стране, услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются.

Ранее мы сообщили, что Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане.

Видео: Telegram/РИА Новости