Аукцион на поставку трамваев для "Горэлектротранса" выиграл "Тяжпромлизинг"

Кроме этой компании свои предложения представили еще 4 фирмы. Ценовое предложение победителя составило 1,136 млрд рублей.

Электронный аукцион на поставку в лизинг трамваев для СПБ ГУП "Горэлектротранс" выиграло ООО "Тяжпромлизинг" (Московская область).

Закупку, итогом которой должна стать поставка в лизинг 13 трамвайных вагонов ГУП разместило в конце сентября. Речь идет об 11 двухсекционных вагонах и двух – трехсекционных. С пассажировместимостью – как минимум 120 и, соответственно, 180 человек.

Начальная цена аукциона составляла около 1,2 млрд рублей. Свои предложения представили пять компаний. Так, ценовое предложение "ВТБ-Лизинг" составило 1,169 млрд рублей, ООО "Лизинговой компании "Санкт-Петербург" - 1,167 млрд рублей, ООО "ООО "Тяжпромлизинг" - 1,136 млрд.

В результате комиссия по закупкам "Горэлектротранса" признала победителем аукциона и, соответственно, закупки "Тяжпромлизинг". Снижение цены относительно начальной составило 5,16%.

Планируется, что новую технику получат Трамвайные парки №1, №3, №5, №7, №8, а также Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк.

ООО "Тяжпромлизинг" предоставляет услуги в области лизинга автомобильного, железнодорожного строительной и специальной техники. По данным на сайте компании, она сотрудничает с клиентами из Москвы, Петербурга, Казани, других городов.

Как сообщало ранее Piter.tv, "Горэлектротранс" и комитет по транспорту исключили снос Василеостровского трамвайного парка.

Фото: vk.com/spbgupget