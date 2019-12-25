На улицах Петербурга появятся 13 новых трамваев из алюминия

ГУП "Горэлектротранс" объявил конкурс на закупку новых трамваев.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что в Петербурге появятся новые трамваи из алюминия. Об этом сообщает ГУП "Горэлектротранс".

Как оказалось, ведомство объявило конкурс на закупку новых трамваев. Согласно условиям, внутренняя обшивка общественного транспорта должна быть из алюминия или эквивалентных ему материалов. При этом каркас должен быть цельнометаллическим. Помимо прочего, трамваи должны быть оснащены датчиками подсчета пассажиропотока.

ГУП "Горэлектротранс" намерен взять в лизинг 11 двухсекционных и два трехсекционных состава. Стоимость контракта оценивается 1,2 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге нарушителями правил парковки во дворах объявили борьбу.

Фото:Piter.TV