В Петербурге нарушителями правил парковки во дворах объявили борьбу

За это правонарушение обычных граждан планируются штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что петербургские депутаты намерены бороться с нарушителями правил парковки во дворах. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Законодательное собрание Северной столицы рассмотрит сразу два законопроекта об ответственности за нарушение правил парковки во дворах. Так, за парковку вне пределов дорог на внутриквартальной территории горожане заплатят штраф на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. А вот должностные лица — от 5 до 40 тысяч рублей. Юридические лица — от 150 до 500 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы ждут водителей, которые паркуются на пешеходных дорожках.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские такси подключат к системе "Безопасный город".

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