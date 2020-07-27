Asus выпустила первый в мире смартфон со 160 Гц экраном

Новинка работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865+, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.1.

На момент анонса Asus ROG Phone 3, который состоялся на прошлой неделе, было объявлено, что устройство получило экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма с частотой обновления изображения 144 Гц.

Теперь у инсайдеров появилось живое фото экрана смартфона с открытым разделом настроек. Данные показывают, что пользователи могут выбрать от 60 до 160 Гц. Это первый в мире смартфон, который поддерживает такую высокую частоту обновления экрана.

Также, как утверждают специалисты лаборатории DxOMark, новинка стала одной из лучших по качеству записи и воспроизведения звука.

Видео: YouTube/ ROG Global