Asus представила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3

У ROG Phone 3 есть система AirTrigger 3 с сенсорами и датчиком движения. Есть и система охлаждения GameCool 3.

Компания ASUS презентовала геймерский смартфон ROG Phone 3, который располагает поистине топовыми параметрами.

Гаджет оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6,59 дюйма и частотой обновления в 155 Гц. Новинка работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865+, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.1. Внутри установлена батарея на 6000 мА/ч.

У ROG Phone 3 есть система AirTrigger 3 с сенсорами и датчиком движения. Есть тут и система охлаждения GameCool 3. У основной камеры 3 модуля на 64, 13 и 5 Мп, фронтальная имеет разрешение на 24 Мп.

ROG Phone 3 Strix Edition (8/256 ГБ) обойдется в 799 евро (около 66 тысяч рублей), ROG Phone 3 (12/512 ГБ) — 999 евро, ROG Phone 3 (16/512 ГБ) — 1 099 евро.

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Видео: YouTube/ ROG Global