Астрономы рассказали о летящем к Земле астероиде

Объект подойдет на минимальную дистанцию к планете.

Ученые рассказали о летящем к Земле астероиде. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Исследователи смогут наблюдать за небесным телом около 12:56 часов 29 апреля. Объект под номером 52768 (1998 OR2) подойдет на минимальную дистанцию к планете - около 6,29 миллионов километров. Этот путь в 16 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Астрономы рассказали, что диаметр астероида достигает от 1,8 до 4 км. небесное тело считается потенциально опасным, так как его движение пересекает орбиту планеты. Ученые смогут с точностью до миллиметров в секунду определить скорость движения астероида, а также создать его изображение и узнать о строении объекта.

Откуда берутся эти "монстры"? Они прилетают из главного пояса астероидов из-за такого явления, как резонанс с Юпитером прокомментировал Борис Шустов

Астроном напомнил, что Юпитер создает гравитационный "удар". В этот момент орбиты планеты и астероидов резонируют. Если бы этого не происходило, то астероидов во внутренней части Солнечной системы не осталось бы за десять миллионов лет. Наука не знает ответ на вопрос, как именно космические тела попадают в зону резонанса. на протяжении двух млрд лет скорость "бомбардировки" Луны практически не изменялся. Эксперты основываются на данных о кратерах на поверхности Луны.

Опубликована самая подробная панорама Марса.