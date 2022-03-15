Астронавты NASA вышли с МКС в космос для модернизации энергосистемы МКС

Работы ведутся по размещению новых батарей iROSA.

Астронавты NASA вышли с МКС в космос для работ по модернизации энергосистемы станции. Кайла Бэррон и Раджи Чари занимаются подготовительными работами по дальнейше установке более мощных панелей .солнечных батарей проекта iROSA. Мероприятие транслируется на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Известно, что выход в открытый космос начался в 15:12 по московскому времени в момент переключения скафандров на автономное питание. На выполнение работ у астронавтов NASA есть около шести с половиной часов. Они смонтируют на одной из ферменных конструкций кронштейн. В будущем туда будет добавлена панель iROSA массой порядка 340 кг. Для Раджи Чари опыт станет первым за пределами орбитальной станции.

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Фото и видео: NASA