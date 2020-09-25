NASA: ситуация вокруг Украины не сказалась на работе МКС

Джоэл Монтальбано рассказал о возвращении Марка Ванде Хая на "Союзе".

В NASA заявили, что ситуация вокруг Украины не сказалась на работе Международной космической станции. Такое заявление перед журналистами сделал на брифинге начальник американской программы по МКС Джоэл Монтальбано. Эксперт добавил, что все работы по взаимодействию с российской стороной остаются в силе.

Наша работа на МКС продолжается уже 20 лет и за последние три недели ничего не изменилось. Центр управления работает успешно и без проблем. Мы не видим какого-то влияния происходящих вокруг нас событий. Джоэл Монтальбано, глава проекта МКС от США

Джоэл Монтальбано уточнил, что планы по отправке космического корабля "Союз" к МКС 18 марта, а также возвращение американского астронавта Марка Ванде Хая на российском "Союзе" на Землю 30 марта остаются согласно запланированному графику.

"Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять санкции.

Фото и видео: NASA