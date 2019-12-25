Аспирин на 26% повышает риск развития сердечной недостаточности

Болезни сердца являются основной причиной смерти во всем мире.

Ученые из Британского фонда сердца и Европейского общества кардиологов провели исследование и пришли к выводу, что употребление аспирина повышает риск развития сердечной недостаточности на 26%. Об этом сообщает Express.

Исследователи подчеркнули, что болезни сердца являются основной причиной смерти как в Великобритании, так и во всем мире. Эксперты добавили, что число страдающих сердечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями превышает количество людей с болезнью Альцгеймера и раком.

Ранее мы писали, что микропластик может проникать в мозг. Ученые перорально вводили мышам микропалстик из полистирола размером два микрометра или меньше.

Фото: pixabay