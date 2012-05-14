Микропластик может проникать в мозг

Частицы микропластика накапливаются в клетках микроглии.

Ученые из Научно-технического института Тэгу Кенбука провели исследование и выяснили, что микропалстик способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, который предотвращает попадание в мозг посторонних веществ. Особенно это касается твердых веществ. Статья была опубликована в журнале Science of The Total Environment.

Так, ученые перорально вводили мышам микропалстик из полистирола размером два микрометра или меньше. Когда частицы микропластика оказывались в мозге, то они стали накапливаться в клетках микроглии. Это повлияло на способность мышей размножаться. Кроме того, клетки микроглии воспринимали пластиковые частицы как угрозу. Это вызывало изменения в морфологии клеток и привело к апоптозу, то есть к запрограммированной гибели клеток.

Было проведено исследование на клетках микроглии человек. В результате ученые также наблюдали изменения в их морфологии.

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