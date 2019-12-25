В России не обнаружили новый штамм коронавируса, выявленный в Ботсване

Новый штамм коронавируса содержит 32 мутации.

Новый штамм коронавируса, который содержит в себе 32 мутации и который был выявлен в Ботсване, в России пока не обнаружили. Однако вероятность его появления имеется, если этот штамм окажется более заразным и устойчивым по сравнению с другими. Об этом сообщил "РИА Новости" руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ранее стало известно, что исследователи из Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса в Ботсване. Об этом сообщало издание Daily Mail. Сообщалось, что его мутации указывают на устойчивость к вакцинам, а также то, что штамм имеет больше изменений в спайково белке, чем другие варианты коронавируса.

Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, но пока мы не обнаружили его в стране, хотя исследований геномов проводится достаточно много. Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Штамм B.1.1.529 обнаружили в Бтсвне, ЮАР и Гонконге. Пока было обнаружено 10 образцов, однако эксперты считают, что реальное число уже намного выше.

Фото: pixabay