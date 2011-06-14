  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители Ленобласти стали чаще звонить в скорую из-за проблем с сердцем
Сегодня, 18:06
134
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Жители Ленобласти стали чаще звонить в скорую из-за проблем с сердцем

0 0

За прошедшую неделю пациенты с болезнями сердца вызывали скорую на 8% чаще.

В ленобластной Администрации поделились еженедельной статистикой по вызовам скорой помощи. Общее число звонков пациентов не увеличилось. Однако количество вызовов скорой из-за болезней сердца участилось на 8% по сравнению с показателями прошлой недели и составило 2666 раз. В связи с этим в пресс-службе правительства Ленинградской области напомнили о мерах предупреждения сердечных отклонений заболеваний.

Для профилактики высокого артериального давления или гипертонии врачи в Ленобласти рекомендуют следить за самочувствием: давление не должно быть выше 140/90, иначе избежать сердечно-сосудистых заболеваний трудно. В группе риска: женщины после 50 и мужчины после 60 лет, но также есть юношеская гипертония – она встречается у 18% молодых людей.

Администрация Ленинградской области

Ранее мы рассказывали, что в Кронштадте 14-летний мальчик отравился самогоном.

Фото: Администрация Ленинградской области

Теги: болезни сердца, скорая в ленобласти, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии