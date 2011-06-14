Жители Ленобласти стали чаще звонить в скорую из-за проблем с сердцем

В ленобластной Администрации поделились еженедельной статистикой по вызовам скорой помощи. Общее число звонков пациентов не увеличилось. Однако количество вызовов скорой из-за болезней сердца участилось на 8% по сравнению с показателями прошлой недели и составило 2666 раз. В связи с этим в пресс-службе правительства Ленинградской области напомнили о мерах предупреждения сердечных отклонений заболеваний.
Для профилактики высокого артериального давления или гипертонии врачи в Ленобласти рекомендуют следить за самочувствием: давление не должно быть выше 140/90, иначе избежать сердечно-сосудистых заболеваний трудно. В группе риска: женщины после 50 и мужчины после 60 лет, но также есть юношеская гипертония – она встречается у 18% молодых людей.
Администрация Ленинградской области
Ранее мы рассказывали, что в Кронштадте 14-летний мальчик отравился самогоном.
Фото: Администрация Ленинградской области
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