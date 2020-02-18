Политик выступил с обращением к сирийской нации.

Башар Асад заявил о намерении продолжить освобождение Алеппо и Идлиба. Соответствующее обращение политика к нации опубликовано канцелярией Асада.

Президент Сирии заявил, что правительственной армии не помешают препятствия. Он назвал противников "некоторым бурлением, идущим с севера". Государство продолжит бороться против терроризма и освобождение сирийских территорий. Режим Асада также направлен на достижение стабильности в регионе.

Ранее Piter.tv писал о том, что США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии.

Видео: YouTube/BBC News عربي, MSNBC, NBC News, The Telegraph