Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии

Президент Сирии Башар Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в стране. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".
По его словам, желание Москвы расширить базы или увеличить их количество является вопросом технического или логистического характера. Он считает, что расширение российского присутствия в Сирии будет хорошей идеей.
Обычно мы не объявляем, какого рода сотрудничество будет осуществляться между нами и Россией. Потому что это военный вопрос, который всегда имеет своего рода секретность.
Башар Асад, президент Сирии
Ранее Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод.
Видео: Telegram / РИА Новости
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