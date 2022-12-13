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Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии

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По его словам, желание Москвы расширить базы является вопросом технического или логистического характера.

Президент Сирии Башар Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в стране. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По его словам, желание Москвы расширить базы или увеличить их количество является вопросом технического или логистического характера. Он считает, что расширение российского присутствия в Сирии будет хорошей идеей.

Обычно мы не объявляем, какого рода сотрудничество будет осуществляться между нами и Россией. Потому что это военный вопрос, который всегда имеет своего рода секретность.

Башар Асад, президент Сирии

Ранее Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: башар асад, военное присутствие, президент сирии, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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