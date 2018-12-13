Артем Дзюба встретился с фанатами после тренировки в Удельном парке

Спортсмена удалось поймать по пути на Пискаревское кладбище.

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба встретился с фанатами после утренней тренировки в Удельном парке. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Футболиста удалось поймать по пути на Пискаревское кладбище. Дзюба вместе с другими игроками "Зенита" и тренерским штабом Сергея Семака направлялся на одно из самых значимых исторических захоронений времен ВОВ, чтобы почтить память погибших.

Очевидцы рассказали, что большинство зенитовцев ехало в машинах с тонированными стеклами и не остановилось. Болельщики и фанаты махали всем блокнотами, однако обратил внимание на них только Артем Дзюба. Футболист вышел из своего автомобиля на пару минут, чтобы сфотографироваться со всеми желающими и раздать автографы.

Ранее мы писали, что Кокорину и Мамаеву дали реальный срок: футболисты проведут в колонии общего режима 1,5 года.

Видео: Piter.TV