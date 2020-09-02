Арнольд Шварценеггер разыграл Дэнни Де Вито на съемках сиквела "Близнецов"

Он повторил шутку коллеги, подарив ему сигару с марихуаной.

Арнольд Шварценеггер решил разыграть Дэнни Де Вито на съемках сиквела комедии "Близнецы". Актер подарил коллеге дорогую сигару. Однако подарок оказался с сюрпризом.

Шварценеггер решил повторить шутку, которую проделал с ним Де Вито много лет назад на съемках оригинального фильма. Тогда актер подсыпал марихуану в сигару Шварценеггера.

Мы дождались окончания съемок, и я вручил Дэнни подарок. Но, к сожалению, у него все еще нюх ищейки, и он сразу же учуял особый ингредиент. Рассказал актер

В сети появилось видео с розыгрышем. На нем Де Вито бистро раскусил Шварценеггера. Актер лишь понюхал сигару, чтобы понять неладное. Теперь Арнольд ждет запись от друга, на которой он раскуривает сигару.

В настоящий момент готовится к выходу фильм "Тройняшки". Компанию Шварценеггеру и Де Вито составил "третий брат" Трейси Морган. Премьера запланирована на 2022 год. Режиссером выступит постановщик "Близнецов" Айван Рейтман.

Ранее мы писали, что трейлер ремейка "Один дома" получил на YouTube 43 тысячи дизлайков.

Видео: YouTube / Arnold Schwarzenegger