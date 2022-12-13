Армия Судана взяла под контроль практически все аэропорты страны

Абдель Фаттах Бурхан заметил, что военным остается прийти только в воздушные гавани Хартума и Ньялы.

Вооруженные силы Судана контролируют все аэропорты страны, кроме столичного аэропорта Хартума и воздушной гавани Ньялы, расположенной в Южном Дарфуре. Соответствующей информацией в эфире местного телеканала Al-Arabiya поделился местный руководитель переходного Суверенного совета и главный командующий ВС Абдель Фаттах Бурхан. Днем военные публично объявили о том, что процесс эвакуации из страны дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы. Известно, что этим воспользуются представители Китая, Франции, Великобритании и США. Отправка дипломатов состоится на военно-транспортных самолетах из Хартума.

Все аэропорты находятся под контролем армии, кроме Хартума и Ньялы. Абдель Фаттах Бурхан, главком Судана

Эксперт добавил, что Силы быстрого реагирования (военизированные формирования) размещают боевые подразделения в жилых районах, чем нарушают перемирие. Противостояние между сторонами ведется с 15 апреля, с пятницы объявлен режим тишины. Суданская армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа.

Белый дом не будет проводить централизованную эвакуацию из Судана.

Фото и видео: Al-Arabiya