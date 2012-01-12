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Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области

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"Искандер" ликвидировал у противника РЛС "Жираф".

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры уничтожения боевым расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандера" двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства, а также радиолокационной станции (РЛС) "Жираф", находящихся на вооружении у армии киевского режима. Известно, что объекты противника располагались на территории Одесской области.

Нанесен удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" ВСУ в районе населенного пункта "Южное".

пресс-служба Минобороны РФ

Авиация РФ за сутки нанесла 50 ударов по ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: patriot, зрк, минобороны, одесская область, пво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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