Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 июля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер пояснил, что оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла 50 ударов по целям Вооруженных сил Украины.

Всего в течение суток огневое поражение нанесено 390 выявленным целям противника, в том числе оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено 50 ударов. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Противник лишился до 415 человек личного состава убитыми и ранеными, трех боевых бронированных машин, двух пикапов, самоходной артиллерийской установки Paladin, гаубицы Д-30, орудия М119 американского производства и противотанковой пушка Рапира.

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Фото и видео: Минобороны России