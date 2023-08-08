Армия Израиля снесла на Западном берегу дом палестинца, убившего двух израильтян в феврале

Таким образом силовики "наказали" преступника, убившего двух израильтян в феврале 2023 года.

Израильские военнослужащие сообщили о том, что снесли на территории лагеря палестинских беженцев Аскар, расположенного у города Наблус на Западном берегу реки Иордан, дом террориста. Известно, что 26 февраля преступник убил двух жителей еврейского государства при помощи огнестрельного оружия.

Армейские подразделения были в лагере беженцев Аскар с тем, чтобы снести дом террориста, совершившего нападение с использованием огнестрельного оружия. официальное заявлении армейской пресс-службы

Дополнительно местные силовики ночью 8 августа задержали 21 разыскиваемого подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Им удалось конфисковать взрывчатку, оружие и финансовые средства боевиков, расположенных а различных районах Иудеи и Самарии.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС