  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Сегодня, 7:47
41
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

0 0

ЦАХАЛ планирует и дальше нападать на объекты палестинского анклава.

Армия Израиля нанесла удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в Twitter-аккаунте рассказали представители местного военного ведомства (ЦАХАЛ). В ночь на 17 июня атака была совершена по воздушным шарам со взрывчаткой, которые летели со стороны анклава Пластины.

В ответ на запуск шаров со взрывчаткой с территории Газы в направлении Израиля мы нанесли удары по военным объектам и пусковой площадке ракет, принадлежащих ХАМАС, в Газе.

пресс-служба ЦАХАЛ

Армия еврейского государства уточнила, что ЦАХАл увеличил готовность к возможным нападениям со стороны Палестины, а также будет продолжать наносить воздушные удары по территории ХАМАС в секторе Газе.

ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: воздушные шары, израиль, палестина, хамас, цахал
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии