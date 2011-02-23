Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в Twitter-аккаунте рассказали представители местного военного ведомства (ЦАХАЛ). В ночь на 17 июня атака была совершена по воздушным шарам со взрывчаткой, которые летели со стороны анклава Пластины.
В ответ на запуск шаров со взрывчаткой с территории Газы в направлении Израиля мы нанесли удары по военным объектам и пусковой площадке ракет, принадлежащих ХАМАС, в Газе.
пресс-служба ЦАХАЛ
Армия еврейского государства уточнила, что ЦАХАл увеличил готовность к возможным нападениям со стороны Палестины, а также будет продолжать наносить воздушные удары по территории ХАМАС в секторе Газе.
ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.
Фото: Pixabay.com
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