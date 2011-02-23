Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ планирует и дальше нападать на объекты палестинского анклава.

Армия Израиля нанесла удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в Twitter-аккаунте рассказали представители местного военного ведомства (ЦАХАЛ). В ночь на 17 июня атака была совершена по воздушным шарам со взрывчаткой, которые летели со стороны анклава Пластины.

В ответ на запуск шаров со взрывчаткой с территории Газы в направлении Израиля мы нанесли удары по военным объектам и пусковой площадке ракет, принадлежащих ХАМАС, в Газе. пресс-служба ЦАХАЛ

Армия еврейского государства уточнила, что ЦАХАл увеличил готовность к возможным нападениям со стороны Палестины, а также будет продолжать наносить воздушные удары по территории ХАМАС в секторе Газе.

ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

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