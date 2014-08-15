Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха

Никол Пашинян рассказал о том, что Баку отвергает инициативы Еревана.

Армения предлагает создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на государственной границе с Азербайджаном. Об этом на заседании местного правительства от 10 ноября заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он напомнил чиновникам о том, что Ереван не имеет собственно армии на территории, а Баку отверг инициативу по отправке наблюдательной комиссии, которая была сделала в Праге 6 октября 2022 года. Пашинян рассказал о существовании в Нагорном Карабахе армии по обороне армян, так как чиновники боятся того, что местное мирное население может подвергнуться геноциду.

Мы внесли и вносим предложение по демилитаризациипограничной зоны, предлагая вывести войска с восстановленной в 1991 году границы, создав трехкилометровую демилитаризованную зону. Это предложение остается в силе, и вчера мы представили Азербайджану его обновленную версию. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Политик уточнил, что считает справедливым требование Аремении по прекращению нарушений со стороны Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения. Он призвал Баку вывести свои войска из зоны ответственности российских миротворцев, а также не заниматься "геноцидом армян Нагорного Карабаха". Премьер уверен в том, что именно власти Азербайджана препятствуют нормализации отношений между Ереваном и Анкарой, хотя Турция может помочь стабилизировать обстановку в регионе.

Пашинян: Баку намерен закрыть Лачинский коридор и создать блокаду Карабаха.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia