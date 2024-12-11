Археологи заявили о "черных" опасениях за судьбу античного города Лабрис

Эксперты указали на значимость древнего города Лабрис под современной Анапой.

Боспорская археологическая экспедиция, в которую вошли Государственный исторический музей (ГИМ), Государственный Эрмитаж и Институт истории материальной культуры РАН, в настоящее время опасается за судьбу уникальных находок, которые остаются на территории столицы Синдского царства. Речь идет о древнем городе Лабрис (Семибратнее городище), находящемся вблизи от Анапы. О вероятных угрозах ученыерассказали в ходе конференции, организованной на площадке пресс-центра "Россия сегодня". Денис Журавлев напомнил, что вблизи Семибратнего городища ранее удалось открыть крупнейший археологический памятник Красный Октябрь. Этот источрический объект "прекрасно дополняет сложную картину взаимоотношений греческого и синдского мира. Там эксперты увидели хорошо сохранившиеся крепостные башни, вал, был открыт огромный гончарный комплекс. Российские археологи полагают, что уже в первом сезоне раскопки дали сенсационные результаты, так как ими были открыты улица и часть нескольких помещений.

Мы сделали точную ортофотосъемку, а также провели съемку при помощи лидара, которая позволила увидеть всю территорию без растительности, что открывает потрясающие перспективы для поиска уникальных находок. Кроме того, была проведена магнитная разведка, дающая возможность заглянуть под землю. Денис Журавлев, глава экспедиции

Специалист добавил, что сейчас территорию археологического памятника постоянно распахивают, здесь высаживают сельскохозяйственные культуры. Такая деятельность представляет опасность для сохранности исторического памятника. По его словам, на многих камнях, которые удалось археологам вскрыть в этом году, хорошо видны следы плугов и сельскохозяйственной техники. Эксперты пытаются консервировать раскопки, а также засыпать место мешками. Однако, по словам Журавлева, "черные копатели" не дремлют.

Без охраны здесь все разберут на камни. Вопрос сохранения памятника должен привлечь внимание властей. Дмитрий Чистов, начальник Восточно-Боспорской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа

Начальник Боспорской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН Владимир Горончаровскийсчитает, что раскопки необходимо расширить в ближайшие годы. Он пояснил, что данный античный город представляет большой интерес для развития туристической отрасли в Краснодарском крае. Это связано с тем, что Лабрис находится всего в 28 километров от курорта Анапы. Дальнейшие исследования позволят ученым дать представление воссоздать полную картинуо развитии древней цивилизации на берегах Черного моря.

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"