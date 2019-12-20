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Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

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Ученые проверили ДНК при помощи слюны.

Археологи по куску древней жвачки восстановили образ 5700-летней женщины. ДНК человека удалось получить из кусочка ископаемой смолы. Этот материал древние люди на территории нынешней Европы использовали в качестве жвачки. Результаты работы опубликованы в научном издании Nature Communications.

Просто невероятно, что нам удалось получить полную ДНК человека из чего-то еще, кроме кости

прокомментировал автор проекта 

Образец найден учеными из Копенгагенского университета в Сюльтхольм на юге Дании. Благодаря ему исследователи поняли, что его употребляла женщина из эпохи неолита. У нее были больные десна, поэтому она использовала смолу в качестве природного антисептика. У женщины были темные волосы и темная кожа, голубые глаза. Она скорее всего относилась к материковым людям и была охотницей-собирательницей. В слюне ученые нашли следы вируса мононуклеоза - инфекционного заболевания. 

Ранее Piter.tv писал о том, что молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать.

Теги: археологи, жвачка, наука
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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