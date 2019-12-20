Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Ученые проверили ДНК при помощи слюны.

Археологи по куску древней жвачки восстановили образ 5700-летней женщины. ДНК человека удалось получить из кусочка ископаемой смолы. Этот материал древние люди на территории нынешней Европы использовали в качестве жвачки. Результаты работы опубликованы в научном издании Nature Communications.

Просто невероятно, что нам удалось получить полную ДНК человека из чего-то еще, кроме кости прокомментировал автор проекта

Образец найден учеными из Копенгагенского университета в Сюльтхольм на юге Дании. Благодаря ему исследователи поняли, что его употребляла женщина из эпохи неолита. У нее были больные десна, поэтому она использовала смолу в качестве природного антисептика. У женщины были темные волосы и темная кожа, голубые глаза. Она скорее всего относилась к материковым людям и была охотницей-собирательницей. В слюне ученые нашли следы вируса мононуклеоза - инфекционного заболевания.

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