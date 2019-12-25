Конференция Минобороны от CDMA собирается каждые два года.

Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию американских стран по ситуации на Украине. Соответствующее заявление страны сделали в декларации, одобренной по результатам 15-ой Конференции министров по обороне (CDMA) в Бразилии. Аргентина и Бразилия уточнили, что признают Всемирную организацию международной площадкой, которая имеет необходимые полномочия для решения украинского кризиса.

Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности. совместный документ

Мексика добавляет, что украинский конфликт не находится в компетенции CMDA, а также присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН. Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Парагвай, США и Эквадор "вновь решительно осудили" СВО на Украине.

Офицер разведки морской пехоты США Риттер заявил, что в кризисе виноват Байден, а не Путин.

Фото: Pixabay.com